Відомий співак-військовий пройшовся по зірках, що уникають мобілізації: "Величезна несправедливість"

Ексфронтмен гурту "Тартак" Олександр Положинський, який від початку повномасштабної війни служить в лавах ЗСУ, пройшовся по зірках, які уникають мобілізації.

Зокрема, чимало знаменитостей стверджують, що не йдуть служити, адже мають працювати в тилу. Тож, видання "Апостроф" поцікавилося в музиканта, що він вважає з цього приводу. Олександр Положинський дотримується іншої думки. Музикант переконаний, що під час війни служити мають всі. На його думку, саме так буде справедливо. Окрім того, таким чином громадяни показують свою відданість країні. Артист додав, що, звісно, не кожен зважиться брати участь у бойових діях. Утім, у війську є чимало небойових посад, де також необхідні люди.

Олександр Положинський / Фото: instagram.com/oleksandrpolozhynskyi

"У лавах ЗСУ є величезна кількість посад небойових. Участь у бойових діях обере не кожен військовослужбовець. На мою думку, всі громадяни України в умовах такої великої війни мали б пройти службу. Це б показало, що країна не байдужа усім громадянам, і відновило б справедливість у суспільстві. Одні люди добровільно чи під тиском обставин стали до лав ЗСУ і зараз є заручниками обставин, бо не озвучують чітких термінів служби з одного боку, а з іншого - люди з цивільного життя не мають бажання захищати Батьківщину в ЗСУ. Це величезна несправедливість", - прокоментував музикант.

Виконавець також додав, що це стосується не лише зірок, а й державних посадовців. Олександр Положинський розуміє, що є дійсно відповідальні посади, однак він переконаний, що можна знайти заміну. Також артист вважає, що в майбутньому, аби отримати роботу в державному та політичному секторах, необхідно спочатку пройти служу в лавах ЗСУ.

Сашко Положинський / Фото: instagram.com/oleksandrpolozhynskyi

"Несправедливо і те, що велика кількість людей на високих державних посадах не проходять військової служби в роки великої війни. Розумію, що в багатьох людей ці посади є дуже відповідальними, але я не впевнений, що ці люди є незамінними на своїх посадах. І для справедливості в майбутньому, я вважаю, що служба в ЗСУ має бути підставою для того, щоб людина могла заходити на державні чи політичні посади", - додав артист.

Нагадаємо, раніше Олександр Положинський розповів, де саме зараз служить. Також артист висловився про свою військову зарплату.

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