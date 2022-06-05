Відомий український адвокат Масі Найєм отримав на полі бою важке поранення у голову

Відомий український адвокат Масі Найєм отримав на полі бою важке поранення у голову

Військовослужбовець ЗСУ, відомий адвокат, громадський діяч та брат ексжурналіста і заступника міністра інфраструктури Мустафи Найєма - Масі Найєм отримав важке поранення на фронті.

Його терміново везуть на операцію до дніпропетровської лікарні.

Про це повідомив режисер, боєць тероборони Збройних сил України Олег Сєнцов.

Друг Найєма Андрій Ставніцер на своїй сторінці у Facebook розповів, що Масі отримав поранення у голову та його терміново везуть до Дніпропетровської обласної клінічної лікарні імені І. І. Мечникова.

Наразі більше інформації про його стан здоров'я немає.

Додамо, Масі Найєм – засновник юридичної компанії "Міллер", адвокат, правозахисник. Як мобілізований служив у ЗСУ в 2015-2016 роках, брав участь в АТО (командир взводу у складі 122-го батальйону 81-ї бригади ДШВ). У 2022 році знову став до лав ЗС України.

Нагадаємо, радник керівника Офісу президента Олексій Арестович розповів, що російські війська за добу ведення бойових дій в Україні втрачають від 250 до 400 людей убитими.

Масі Найєм прокоментував судові ухвали щодо кривдників брата

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