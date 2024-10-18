Відомий український актор пішов із лав ЗСУ і назвав причину

Відомий український актор Роман Мацюта відмовився від служби в лавах ЗСУ та назвав причину.

Артист став на захист України ще на початку повномасштабної війни. Він долучився до 9 батальйону ДФТГ. У його складі Мацюта служив до його розформування. Актор говорить, що після цього почав думати, як йому краще вчинити – далі йти служити чи повернутися до цивільного життя. Врешті, досвідчені військові переконали Мацюту займатися тим, що він вміє, а не тим, чого його ще треба вчити. Тож, актор повернувся до цивільного життя та зайнявся благодійністю.

Роман Мацюта / Фото: із соцмереж

"Коли розформували батальйон і нам сказали самим шукати собі долю, я питав у досвідчених військових, що робити далі. І мені сказали, що ти не поспішай, на тебе ще війни вистачить. Ти роби те, чого ти можеш зараз навчити, а не тебе треба буде вчити. Можеш гнати транспорт - гони транспорт. Можеш співати пісні - їдь на передову, підтримуй бійців. Роби те, що ти вже зараз вмієш робити краще за всіх. І тоді кожен буде на своєму місці. Тому я так і вчинив. А що буде далі? Ну, подивимося. Усе може змінитися в будь-який момент", - розповів актор в інтерв'ю "Фокусу".

До речі, артист говорить, що в армії є чимало професій, що не передбачають перебування на передовій. Одну з таких йому пропонували обійняти. Утім, Роман Мацюта відмовився. Також артист і не посилив би займатися фізичною робою, адже говорить, що "зі своїми травмами застарий".

Роман Мацюта / Фото: із соцмереж

"В армії є багато спеціальностей, які не передбачають перебування саме на передовій. Можна там працювати з психологічної підтримки, що раніше виконували замполіти. Мені пропонували, я сказав, що на цю посаду я не піду. А фізично, може, трохи вже з травмами своїми застарий для справжньої роботи, скажімо так", - зазначив актор.

Нагадаємо, нещодавно акторка Вероніка Мішаєва-Яковлєва розповіла, як її чоловік вступив до лав ЗСУ. Також артистка зізналась, як відреагувала на рішення коханого.

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