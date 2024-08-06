Відомий український актор повідомив про загибель брата на фронті: "Поруч з тобою все життя"

Український актор, лідер гурту "Schmalgauzen" Владислав Михальчук повідомив про горе в родині.

Брат знаменитості Олександр з позивним "Фенікс" поліг на війні. Він був командиром танкового батальйону 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка. Сумною звісткою Владислав поділився в Instagram, де показав їхнє останнє спільне фото, на якому видніються привезені з тилу речі для батальйону.

Владислав Михальчук з братом

У зворушливому зверненні до покійного брата актор пригадав, яким сильним був воїн. І без перебільшень назвав його взірцем, який героїчно віддав життя за рідну Україну. Своєю чергою, Михальчук пообіцяв вічно пам'ятати подвиг брата-захисника.

"Брате, мій Титане, мій Наставнику, мій Ти. Це остання наша з тобою фотографія. Ти був, і залишишся найсильнішим найтитанічнішим воїном, і найкращим прикладом Великої людини, яка зробила Великі подвиги для країни. Для мене. Ти навчив мене. Я буду нести це з собою. Ми йшли поруч з тобою все життя, ти це знаєш, і я це знаю. Великий Воїне. Великий Брате. Смерть приходить неочікувано. Але я обіцяю тобі, що твій вогонь буде палати вічно. Я обіцяю тобі, що пам'ять не згасне ніколи. Фенікси ніколи не помирають, ти тепер вічний. З попелу повстає новий вогонь. Колись ми з тобою зустрінемось, колись ми знову будемо сміятись. Колись знову буде тепло. Колись. Колись. Колись", - довів до сліз артист.

Відомо, що у Олександра залишилася дружина, яка також служить в ЗСУ як бойова медикиня. До речі, в одному з інтерв'ю полеглий Герой розповідав, що їхнє знайомство відбулося у військовому госпіталі, куди його доправили після серйозного поранення на фронті.

Нагадаємо, нещодавно відомий актор Андрій Валенський зазнав поранення у боях в Донецькій області. У Мережі з'явилося фото з наслідками жахливого поранення зірки.

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