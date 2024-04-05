Відомий український актор шокував, як місяць з малими дітьми провів в окупації: "Жили під землею"

Відомий телеведучий та актор Геннадій Попенко розповів, як на початку повномасштабної війни опинився в окупації.

В інтерв'ю для YouTube-проєкту ТСН.ua "Наодинці" шоумен поділився, що у перший день російського вторгнення поїхав з дружиною та дітьми до Іванкова, Київська область. Селище одразу взяли в окупацію російські військові. Як пригадує Попенко, перші дні вони жили в погребах. Утім, згодом намагалися розібратися у військовій стратегії росіян і розуміли, що наразі для них небезпеки немає, тож перебралися до будинку.

Геннадій Попенко / Фото: facebook.com/gennadii.popenko

"Ми жили буквально під землею перший день чи два. Потім, коли стало зрозуміло, що москалі вже забрали цю територію і вона повністю їхня, наші повернуться чи не повернуться – невідомо, всі обстріли йдуть в той бік, стало зрозуміло, що боятися москальських обстрілів не варто. Десь з другого дня почав заспокоювати своїх і виводити їх з погребів", - пригадав актор.

Геннадій Попенко говорить, що найстрашніше було нерозуміння, що відбуватиметься далі. Зокрема, від новин вони були відрізані, адже зв'язку та електроенергії не було. За словами актора, йому досі тяжко згадувати про період окупації.

Геннадій Попенко з дружиною / Фото: facebook.com/gennadii.popenko

"Це найважчий і найскладніший час у нашому житті. Коли ти про нього згадуєш, ти не можеш про це говорити спокійно. Ти все одно щоразу проживаєш це. Найскладніше було, це те, що ти не знав, коли воно закінчиться", - поділився шоумен.

Актор також зазначив, що, на щастя, їм не довелося переживати всіх жахіть окупації. Тим не менш, були проблеми з продуктами. Хоч їхня родина запаслася найнеобхіднішим, але не було розуміння, наскільки цього всього вистачить. За словами Попенка, в магазинах, які починали відчинятися, взагалі нічого не було, і доводилося купувати те, що є, навіть якщо продукти були вже зіпсовані.

Геннадій Попенко з дружиною / Фото: facebook.com/gennadii.popenko

"Ми не пізнали справжнього дна окупації, але це дуже страшно. Страшно щодня, бо ти не знаєш, що робити і що буде далі. Гроші ще в людей були, але товару не було жодного. Ти прибігав до магазину, який відкрився, там були пельмені, які без електрики перетворилися на якусь масу сніговика, а ти це все одно купував, або морозиво, яке розпливлося, а ти брав, бо діткам треба. Але вже почалися товарообміни", - зазначив актор.

Геннадій Попенко також поділився, як його доньки пережили окупацію. Саме в той період найтяжче було його старшій дитині, якій на той момент було 10 років. Якщо молодшу 2-річну доньку ще можна було розважити, то старша вже все розуміла. Після завершення окупації в неї змінився емоційний стан. Утім, на меншій доньці теж відобразилася окупація. Зокрема, дівчинка нині боїться гучних вибухів. Хоча вона перебувала в Ірландії, де соціальна організація працювала з дітьми з окупованих територій.

Молодша донька Геннадія Попенка / Фото: instagram.com/popenko_hennadii

"Донечкам зараз 12 і 4, а тоді було 2 і 10. Ми тоді думали, що більше вплинуло на старшу, бо вона розуміла вже, що відбувається, її вже не обманиш. Малу можна було обманути, а старшу – нереально. У неї було заціпеніння в той час, вона забивалася в куточок, її було дуже важко вивести з цієї емоційної стінки. На кінець окупації в неї був нервовий тік, в неї була зміна стану. У дружини емоційний стан змінився, він ще досі не повертається в норму. Малій дуже допомогло перебування в Ірландії. Одна соціальна організація забрала діток з окупованих територій і там їх трошки соціалізували. Ми думали, що старша більше постраждала, але ми дивимося по меншій, вона ще досі боїться гучних звуків", - зазначив актор.

Нагадаємо, Геннадій Попенко з родиною 35 днів провів в окупації. Після звільнення Іванкова актор вступив до лав ЗСУ. Нещодавно він припустив, коли закінчиться війна в Україні й до чого треба бути готовими українцям.

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