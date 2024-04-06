Відомий український актор-військовий висловився про чоловіків, які ухиляються від мобілізації

Також Геннадій Попенко розповів, як пішов воювати, хоча за станом здоров'я непридатний для служби.

Відомий телеведучий та актор Геннадій Попенко висловився про чоловіків, які ухиляються від мобілізації, та пригадав, як сам пішов воювати.

В інтерв'ю для YouTube-проєкту ТСН.ua "Наодинці" шоумен зізнався, що він є непридатним до служби за станом здоров'я. Та після того, як Попенко разом з родиною звільнився з окупації, то захотів бути причетним до війська.

"У мене у приписному прописано, що я непридатний. Але я стукався до армії одразу після деокупації, проте мене не брали, оскільки я не придатний за станом здоров'я. У мене великі проблеми зі здоров'ям були в дитинстві, які зараз позначаються. Я міг би не служити, проте мені хотілося бути причетним до армійської історії", - пригадав актор.

Геннадій Попенко / Фото: instagram.com/popenko_hennadii

Спочатку Попенку відмовляли та не брали на службу. Врешті, його зарахували до підрозділу в Іванкові, Київська область. Актор займався патрулюванням прикордонних територій, допомагав шукати та ловити диверсантів, збивав дрони та ворожі ракети.

"Я в Іванкові постукався, військком мене вже взяв, але залишив у місцевому підрозділі, це рота охорони. Ми робили все: допомагали суміжним підрозділам СБУ в патрулюванні прикордонних територій, виявленні диверсійних груп. Ми займалися протиповітряною обороною, збивали дрони, ракети", - пригадав актор.

Геннадій Попенко / Фото: instagram.com/popenko_hennadii

Геннадій Попенко зазначив, що наразі не може різко висловитися про тих чоловіків, які ухиляються від мобілізації. Тим не менш, актор зазначив, що треба розуміти, воювати доведеться всім. Треба замінити тих військових, які від початку війни перебувають на фронті. А для того, щоб добре запрацював механізм мобілізації, потрібно прийняти відповідний закон.

"У кожного свої думки. Проте, мені здається, що кожен все прекрасно розуміє. Час кожного воювати настане. Все одно будемо воювати всі. Замінювати потрібно, хлопці дуже сильно втомилися. Треба врешті прийняти нормальний закон про мобілізацію і дочекатися, щоб він працював", - прокоментував актор.

Геннадій Попенко / Фото: instagram.com/popenko_hennadii

Зазначимо, Геннадій Попенко пішов служити влітку 2022 року. Раніше він розповів, в якому підрозділі та на якому напрямку нині воює.

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