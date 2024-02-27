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Відомий український актор вступив до лав ЗСУ та назвав своє військове звання

Відомий український актор вступив до лав ЗСУ та назвав своє військове звання

Олексій Тритенко / Фото: instagram.com/alexey_tritenko

Олексій Тритенко також показав наказ, що засвідчує, що він є військовослужбовцем.

Відомий український актор Олексій Тритенко розповів, що вступив до лав ЗСУ.

У своєму Instagram артист зазначив, що став військовослужбовцем ще на початку повномасштабної війни в Україні. Утім, він не розголошував це публічно. Нині ж Тритенко вирішив про це розповісти, адже йому стали дорікати, що він носить військову форму.

Олексій Тритенко / © instagram.com/alexey_tritenko
Олексій Тритенко / Фото: instagram.com/alexey_tritenko

"Помітив, що останнім часом відновилася хвороблива увага до того, що я ношу військову форму і маю нахабність з'являтись у ній на деяких світлинах. Що ж, доводжу до вашого відома: військову форму я вдягнув з початком повномасштабного вторгнення", - зазначив актор.

Олексій Тритенко показав відповідний наказ, що засвідчує, що він є військовослужбовцем. Артист також розсекретив своє військове звання. Актор служить на фронті молодшим сержантом.

Олексій Тритенко вступив до лав ЗСУ / © instagram.com/alexey_tritenko
Олексій Тритенко вступив до лав ЗСУ / Фото: instagram.com/alexey_tritenko

"Додаю наказ про моє залучення до лав ЗСУ (звісно, це узгоджено із командуванням). Відтоді з честю ношу однострій та є чинним військовослужбовцем Збройних сил України", - додав актор.

Нагадаємо, нещодавно ведучий Орест Дрималовський вступив до лав ЗСУ. Шоумен показав, як минають його військові навчання.

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