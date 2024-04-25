Відомий український актор вступив до лав ЗСУ та вирушив на фронт захищати Україну

Артист вже показав, як минає його служба.

Відомий український актор Юрій Феліпенко, який зіграв у серіалі "Обіцянка Богу", вступив до лав ЗСУ та вирушив на фронт захищати Україну від російських окупантів.

Про це артист повідомив у своєму Instagram. Юрій Феліпенко долучився до батальйону ударних БпАК Ахіллес 92 ОШБр. Артист вже показав, як зі своїми побратимами готувався до складання присяги.

"Новобранці "Ахіллесу" готуються до складання присяги", - ділився актор.

Юрій Феліпенко / Фото: instagram.com/y.felipenko

Також Юрій Феліпенко показав, як разом із побратимами підтримує фізичну форму та виконує зі зброєю в руках ранкову зарядку.

"Ранкова зарядка "ахіллесовців". Дивно, що люди, які зовсім далекі від спорту, щодня дивлячись на нашу організовану групу рекрутів до БпАК "Ахіллес", самі починають робити вправи, спочатку нас було лише вісім, а зараз понад 20. Ефект побитих вікон", - поділився актор.

Юрій Феліпенко із побратимами на зарядці / Фото: instagram.com/y.felipenko

Варто зазначити, разом з зіркою серіалу "Обіцянки Богу" на захист країни став ще один український актор Костянтин Темляк.

Нагадаємо, нещодавно лідер гурту "Скай" Олег Собук зізнався, чому не йде воювати на фронт. Музикант назвав причину, чому більш корисний у тилу.

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