Відомий український актор зізнався, як звільнився з фронту і яким був найтяжчий день на війні

Також Олександр Печериця розповів про страх під час служби на фронті.

Зірка серіалу "Кріпосна", український актор Олександр Печериця розповів, як йому вдалося звільнитися з фронту та яким для нього був найстрашніший день на війні.

Артист пішов захищати Україну від російських окупантів ще на початку повномасштабного вторгнення. Щоправда, саме 24 лютого 2022 року актор не знав, що йому робити. В інтерв'ю для YouTube-проєкту ТСН.ua "Наодинці" Печериця зізнався, що перші дні війни для нього були найтяжчими, адже він розгубився. Врешті, актор прийняв рішення записатися до ЗСУ.

Олександр Печериця / Фото: instagram.com/oleksandr_pecheritsya

"Найтяжчі для мене були дні – це прийняття ось цього рішення (піти служити – прим. ред.), коли я 24-25 лютого не знав, що мені робити. Тут вже починають заходити колони, а ти думаєш, що мені робити: закривати квартиру, десь ховатися, тікати, залишатися, боронитися…Тоді я пішов до хлопців, які охороняли естакаду на Броварському проспекті. Я в них запитав, що це за підрозділ, як до вас записатися, хочу вам допомагати. Вони мені сказали, куди їхати. Я поїхав, там було багато людей. Я тоді переконався, що я правильний зробив вибір", - поділився актор.

Олександр Печериця говорить, що на війні нелегко, адже постійно є страх, що може прилетіти ворожий снаряд, окупанти можуть взяти їх в оточення та почати обстріл. За словами актора, тривога на фронті нікуди не зникає, однак щоразу потрібно заспокоюватися і намагатися не відволікатися на переживання та страх.

Олександр Печериця / Фото: instagram.com/oleksandr_pecheritsya

"Я й не раз відчував страх під час обстрілів, коли близько лягали снаряди. Кожного разу була тривога та страх, що ми потрапимо в оточення. Це такий страх, який дуже глибоко в тобі сидить, з яким ти намагаєшся просто домовитися", - зізнався актор.

Олександр Печериця служив на фронті півтора року, однак згодом звільнився. Артист говорить, що він це зробив за сімейними обставинами. Подробиці актор не став розповідати.

Олександр Печериця / Фото: instagram.com/oleksandr_pecheritsya

"Я звільнився за сімейними обставинами, бо в мене була така можливість", - пояснив Печериця.

Зазначимо, Олександр Печериця 25 лютого записався до лав Територіальної оборони ЗСУ. Актор воював на передовій з позивним "Артист" у складі 128-го батальйону. Печериця брав участь у бойових діях на Харківському напрямку.

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