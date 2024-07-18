Відомий український гуморист розсекретив, де служитиме та коли вирушить на військові навчання

Український продюсер, комік, один із засновників гумористичного YouTube-каналу "Леви на джипі" Андрій Лузан розсекретив, де служитиме та коли у нього почнуться військові навчання.

Шоумен зізнався, що обрав Сили безпілотних систем (СБС). За його словами, там служать Олександр Ярмак, Денис Квебек, Євген Карась, тож він довірився знайомим. Про це Андрій Лузан повідомив на відкритій зустрічі з рекрутами СБС, відео з якої поділився Telegram-канал "Оперативний ЗСУ".

"Мене попросили розповісти, чому я обрав саме СБС (Сили безпілотних систем). Я побачив список спікерів, які мене переконували. Все! Мені цього достатньо! Ці люди не будуть лізти кудись, де щось погано. Я зрозумів, що на це орієнтуюся. Мені цього було достатньо. Пропонували багато чого, але мені сподобалося і буде дуже приємно вкласти свій внесок в СБС", - повідомив гуморист.

Гуморист Андрій Лузан розсекретив, де служитиме та коли вирушить на навчання

Також Андрій Лузан зізнався, що базова військова підготовка розпочнеться вже 25 липня, тож саме тоді він вирушає на навчання: "25 липня у нас стартує базова військова підготовка. Я теж її буду проходити".

Нагадаємо, на початку липня Андрій Лузан повідомив, що добровольцем мобілізується до лав ЗСУ. Спочатку шоумен пройде військові навчання, після чого вирушить на службу.

Гуморист Андрій Лузан повідомив, що мобілізувався до лав ЗСУ

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