Відомий український гуморист склав присягу та розповів про свою майбутню службу

Український продюсер, комік, один із засновників гумористичного YouTube-каналу "Леви на джипі" Андрій Лузан склав військову присягу.

Про це шоумен повідомив у своєму Telegram-каналі. Зокрема, гуморист закінчив проходження базової військової підготовки (БЗВП), після чого склав присягу, де заприсягнувся на вірність народові України. Після цього Андрій Лузан вже вирушатиме на фахову підготовку.

До речі, комік таки трішки потішив своїх прихильників. Перед початком служби Лузан ще планує знятися у якому проєкті.

Андрій Лузан / Фото: instagram.com/luzannnn

"БЗВП позаду. Пройшов з шевроном LNJ (саме так скорочено називається YouTube-канал "Леви на джипі" – прим. ред.). Дуже хочеться десь залетіти на знімання перед фаховою. Так що очікуйте", - поділився шоумен.

Нагадаємо, Андрій Лузан ще на початку липня повідомив, що добровольцем мобілізується до лав ЗСУ. Також шоумен вже розповідав, де саме служитиме.

Гуморист Андрій Лузан розсекретив, де служитиме та коли вирушить на навчання

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