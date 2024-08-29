Відомий український співак-військовий неочікувано засвітився в Курській області

Учасник дуету TamerlanAlena Тамерлан, який від початку повномасштабної війни захищає Україну від російських окупантів, неочікувано показався в Курській області.

Про це у своєму Instagram розповів ведучий Слава Дьомін та показав листування з виконавцем. До слова, Тамерлан надіслав шоумену фото, де він зображений на Курщині на тлі дорожнього знака, що показує напрямок до населених пунктів РФ – міст Суджа та Рильськ і села Дьяконово. На знімку співак був одягнений у військову форму, каску та бронежилет.

У листуванні Слава Дьомін пожартував, що таким чином Тамерлан "виїхав за кордон": "Я так і знав, що ти ухилянт і виїхав за кордон". Тим часом і в співака знайшлося що відповісти на жарт ведучого: "Я по "Шляху", як волонтер".

Листування Слави Дьоміна і Тамерлана / Фото: instagram.com/slavademin_official

Зазначимо, Тамерлан став на захист України ще на початку повномасштабної війни. Відтоді він практично не з'являється в соцмережах. Тим часом дружина артиста Альона Омаргалієва почала будувати сольну кар'єру, адже Тамерлан наразі перебуває на службі та не може з нею виступати в складі дуету TamerlanAlena.

Нагадаємо, нещодавно російський співак Андрій Макаревич висловився про операцію ЗСУ в Курській області. Лідер гурту "Машина времени" пояснив, чому вона була неминучою.

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