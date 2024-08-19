Відомий український співак-військовий неочікувано зустрів полоненого росіянина – свого фаната

Окупант провоював в Україні три дні, після чого ЗСУ взяли його в полон.

Український репер Ярмак, який служить в лавах ЗСУ, неочікавно зустрів військовополоненого росіянина, який виявився його фанатом.

Окупант приїхав до України з міста Саяногорськ, Республіки Хакасія. Він провоював на Покровському напрямку три дні, після чого з іншими загарбниками потрапив під мінометний обстріл та з пораненнями потрапив у полон. Виявилося, що він є прихильником творчості виконавиця Ярмака. Ба більше, окупант навіть напам'ять знає тексти пісень репера не лише російською мовою, а й українською.

Репер Ярмак та військовополонений росіянин / Фото: скриншот з відео

"Це мало колись статися, тому що відео "Сердце пацана" на YouTube має 233 мільйони переглядів, 25% яких з Росії. Я впевнений, це не перший випадок. Хочу висловити слова поваги бійцям 35-го полку Національної гвардії України і роті оперативного призначення. Саме вони взяли в полон цього персонажа на Покровському напрямку. Я на Донеччині, приїхав поговорити зі своїм фанатом і запитати, що він забув на українській землі", - говорить Ярмак.

Репер тоді саме перебував на Донеччині, тож зустрівся з окупантом, аби дізнатися, що він забув на українських землях. Спойлер – змістовної розмови не вийшло. Окупант не міг чітко сказати, кому насправді належить півострів Крим та чому він приїхав до чужої країни воювати. Загарбник лиш зізнався, що служить за контрактом, який підписав в стані алкогольного сп'яніння, адже спокусився обіцянками про великі виплати, які він так і не отримав. Врешті, хоч якісь правильні слова від окупанта таки пролунали. Він закликав інших росіян не йти воювати до України, адже це злочинна війна.

Нагадаємо, Олександр Ярмак вступив до лав ЗСУ ще на початку повномасштабної війни. На фронті музикант служить аеророзвідником. Нещодавно сержант Ярмак отримав бойову нагороду за успішне виконання завдань під час бою.

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