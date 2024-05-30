Відомий український співак вступив до лав ЗСУ і добровольцем пішов служити на фронт

Відомий український співак, лідер гурту "Фіолет" Сергій Мартинюк повідомив, що вступив до лав ЗСУ.

Про це він розповів у своєму Instagram та опублікував фото, на якому зображений у військовій формі. Артист поділився, що самостійно прийняв рішення і пішов добровольцем на фронт.

Наразі музикант ще проходить військову підготовку, яка триватиме близько місяця. Мартинюк також поділився, що всім необхідним його вже забезпечили.

Сергій Мартинюк / Фото: instagram.com/sergiy_kolos

"Розпочався мій шлях в ЗСУ. Рішення добровільне та виважене, на яке я і так зважувався занадто багато часу. Все необхідне отримав, найближчий місяць проходитиму базову підготовку. Годують смачно, люди навколо душевні, з усім іншим розбиратимуся по ходу", - поділився артист.

Нагадаємо, раніше актор Юрій Феліпенко вступив до лав ЗСУ. Артист вже розповідав, у складі якого батальйону перебуває та як минає його служба.

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