Відомий український співак вступив до лав ЗСУ і зізнався, ким служитиме на передовій

Ігор Воєвуцький вже пройшов необхідний курс та склав іспит на відповідність фізичної підготовки.
Екссоліст популярного у 2000-х українського гурту "Авіатор" Ігор Воєвуцький повідомив, що вступив до лав ЗСУ.
Новиною виконавець поділився у своєму Facebook та опублікував фото, де він зображений у військовій формі. Артист поділився, що служитиме на фронті військовим-рятувальником. Зокрема, він вже пройшов курс надання допомоги пораненим в бойових умовах (ТССС) та склав іспит на відповідність фізичної форми.
"Пройшов курс ТССС і склав іспит на бійця-рятувальника! Це був один з найскладніших іспитів у моєму житті! Особливо фізично! Практику приймають у максимально фізичновиснаженого бійця і під постійним психологічним тиском! Загалом за цей день зробив близько 700 відтискань, не рахуючи присідань зі зброєю і постійних планок", - поділився артист.
Ігор Воєвуцький також звернувся до небайдужих із проханням допомогти йому зі збором. Співак говорить, що вже все необхідне для служби купив. Утім, у музиканта ще не має бронежилета, взуття та тактичних навушників.
Нагадаємо, нещодавно співак Міша Крупін повідомив, що вступає до лав ЗСУ. Артист добровольцем долучився до служби у війську.
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