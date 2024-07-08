Відомий український ведучий опинився в епіцентрі вибухової хвилі у Києві: "Думав загину"

Відомий український ведучий та блогер Ваня Рассел шокував, як окупанти влучили ракетою поблизу його будинку.

У своєму фотоблогу знаменитість розповів, що 8 липня масований ракетний удар по Україні ледь не залишив його без житла. Так, Ваня приголомшив, як у сусідній будинок влучив ворожий снаряд і показав кадри з наслідками. За його словами, він був неймовірно наляканий вибуховою хвилею. На щастя, він залишився неушкодженим, але будинок, на жаль, не вцілів. Блогер досі намагається заспокоїти себе після побаченого та почутого.

"Писати, що я ненавиджу росію і т.д. немає сил! Я думаю, що всі в шоці від того, що сьогодні відбулося. Я думав, що загину. Ракета влучила в сусідній від мого будинок. Мене трясе! Н*х*й!", - розповів Рассел.

Ваня Рассел

Тим часом ведучого ще більше обурило те, як українці під час огляду наслідків удару, який зруйнував половину будинку, продовжили спілкуватися російською на вулиці.

"На фоні й*б*на російська мова! С*к*, бл*т*! Пів будинку знищено, а вони, бл*т*, продовжують говорити російською! С*ка!", - обурився блогер.

Ваня Рассел

Нагадаємо, вранці, 8 липня, російські окупанти здійснили черговий злочинний обстріл України. На жаль, ворожа ракета влучила у дім музиканта Микола Пацюка. Артист шокував наслідками, де показав зруйновану квартиру та спалену автівку.

У будинок відомого українського музиканта під час обстрілу Києва влучила ракета

Читайте також: