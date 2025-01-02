Завелика ціна платиться за те, щоб Покровськ залишався жовто-блакитним – військовий

Відомий військовий Павло Вишебаба закликав українців зробити донати на закупівлю 120-мміліметрових мінометів для 68-ї окремої єгерської бригади ЗСУ.

Про це захисник написав на своїй Facebook-сторінці.

За словами Вишебаби, 2 січня була зруйнована стела на вʼїзді до Покровська. Військові якраз їхали працювати і побачили, що літеру "п" відкинуло до дороги.

"Я зупинився і поклав її в багажник. Думаю, вона має стати артефактом у майбутньому музеї російсько-української війни", – зауважив боєць.

Він повідомив про повільне просування зборів, зокрема, на міномети для 68-ї бригади, але на думку Вишебаби, такі "уламки історії" належать українській нації і їх не можна виставляти на аукціон.

"Завелика ціна платиться за те, щоб місто залишилось на мапі саме таким, як ці літери: жовто-блакитним. Тому прошу вас зайти в коментарі й без всякого призу, розіграшу, подарунку, пісні чи танців задонатити на оборону Покровська – закупівлю 120-мм мінометів для 68-ї бригади", – йдеться в повідомленні військового.

Допомогти 68-й бригаді закупити міномети можна за цим посиланням.

Пошкоджена стела на в'їзді до Покровська / Фото: Facebook-сторінка Павла Вишебаби

До слова, як повідомили в ОСУВ "Хортиця", російська армія намагається обійти Покровськ, щоб розірвати логістичні ланцюги і взяти місто в оперативне оточення.

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