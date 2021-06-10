Відомо ім'я молодої військової, яка трагічно загинула на Донбасі: у дівчини залишився лише батько

Військовій було тільки 22 роки.

У зоні проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі 9 червня загинула 22-річна військова Каріна Шемчук, яка служила у 128-й окремій гірсько-штурмової Закарпатській бригаді. Дівчина була випускницею Національної академії сухопутних військ ім. П. Сагайдачного.

Про це повідомив очільник Закарпатської обласної ради Олексій Петров у Facebook.

Посадовець висловив щирі співчуття рідним та близьким загиблої. За його даними, у Каріни Шемчук залишився батько.

"Під час виконання службових обов’язків, трагічно загинула військова 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади, лейтенантка Карина Шемчук. Війна забрала ще одне молоде серце. Висловлюю щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам'ять!" – написав він.

На Facebook-сторінці "Українське Закарпаття" додали, що 22-річна Каріна була заступницею командира роти із морально психологічного забезпечення 128 ОГШБр ЗСУ. Причина її смерті поки не повідомляється, її встановлюють.

Водночас у коментарі "Суспільному" заступник командира 128 окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади Андрій Грузінцев розповів, що військова загинула поблизу н.п. Широкине. Дівчина у 2020 році закінчила Львівську Академію сухопутних військ ім. П. Сагайдачного.

Як повідомлялося, 9 червня 2021 року загинула військова 128 окремої гірсько-штурмової бригади ЗСУ.

Крім того, у районі проведення операції Об'єднаних сил внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої один військовослужбовець отримав бойове травмування.

Нагадаємо, 27 травня на Донбасі загинув український військовослужбовець. У нього поцілив ворожий снайпер.

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