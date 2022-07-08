Видовище варто того, щоб його бачити: піхотинці на Запоріжжі розповіли, як їм просуватись допомагають HIMARS

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що українська розвідка не відкидає наступу росіян на Півдні в напрямку Запоріжжя. Донедавна він вважався відносно спокійним, але раптом все змінилося, почало прилітати.

Єдиний спосіб загасити це пекло на землі, вважають українські військові, знищити ворожі склади з боєприпасами, йдеться в ТСН.

Окупанти вважали захоплений Мелітопольський аеродром своїм глибоким тилом, були переконані, що українцям не дістати його. Але 3 липня в росіян, які розташувалися на аеродромі, почало дуже сильно підгорати. Близько тридцяти влучань по складах і пунктах управління змусили рашистів забратися геть з авіабази.

«В що ми влучили там, в Мелітополі?. Не просто інформація є, навіть люди познімали. Горіло багато, довго. Боєзапаси взірвалися, розташування окупантів, кілька сот загинуло і поранено, тобто, попадання були дуже гарні», - переконує голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

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Офіційно українська армія не робила жодних заяв про зброю, якою завдала ніщивних ударів по окупантах. Неофіційно - військові у Запорізькій області помітили поруч зі своїми позиціями роботу зроблених в Америці високомобільних артилерійських ракетних систем, скорочено англійською «Хаймарс». Пуски «Хаймарсів» збіглися в часі з потужним підгорянням на авіабазі окупантів. «Це було феєрично. Спочатку подумали, що це працюють по нам, і працює авіація, але потім побачили, що ракети полетіли від нас, а не до нас», - каже морський піхотинець Сергій.

Видовище пусків мотивувало українських бійців. Довгоочікуваний «ленд-ліз» від союзників з віртуальної картинки в теленовинах в один момент перетворився на реальність. «Ви знаєте, спочатку не розуміли, що це, але коли зрозуміли, що це працюють наші HIMARS’и, знаєте, серце не те, що тьохало, вискакувало з грудей, і, знаєте, таке відчуття, як в фільмах показують, четверте липня, День незалежності в Америці, видовище варто того, щоб його бачить», - каже морський піхотинець Вадим.

Американські системи залпового вогню – це гібрид реактивної артилерії та високоточної зброї. Шість ракет в пакеті на установці означають шість вражених цілей. Точні координати ворожих об’єктів бортовий комп’ютер може приймати напряму з будь-яких засобів радіоелектронної розвідки і навіть з літаків. Це скорочує час прийняття рішення на пуск буквально до лічених секунд. Швидко прийшов, швидко пішов. Поки ворог наважиться на залп у відповідь, «Хаймарсів» вже і слід простиг. Тож, можливо, саме робота високоточних систем дозволила українцям покращити своє положення в цьому районі.

«По-тихенку, не великими кроками, а, як то кажуть, по міліметрам, по сантиметрику, але просуваємось вперед», - кажуть бійці.

За твердженням секретаря ради нацбезпеки та оборони Олексія Данилова, на фронті зараз працюють дев’ять «Хаймарсів». Та будемо реалістами, навряд чи цього достатньо, аби піти у потужний наступ. Особливо тут, у широких запорізьких степах.

Аби переломити ситуацію на свою користь, Україна має отримати від партнерів в кілька разів більше мобільних ракетних систем. Та поки цього не сталося, російський ворог поспішає - хаотично, але безперервно, знищує цивільну інфраструктуру, тероризує мирне населення. І, що там казати, вважає ефективною свою тактику випаленої землі.

«У нас по сорок, п’ятдесят артилерійських обстрілів на добу. Це не пострілів, це обстрілів. Багато годин можуть пуляти. Обстрілюються міста, місцини, де точно немає військових», - каже голова Запорізької ОВА

Єдина можлива відповідь на цей терор – більше західної зброї.

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