"Відплата буде": депутат-зрадник від ОПЗЖ співпрацює з окупантами у Маріуполі

Депутат фракції ОПЗЖ Істратов Вадим у Маріуполі погодився співпрацювати з російськими окупантами.
Він займається фінансовими питаннями у зруйнованому росіянами Маріуполі.
Про це на своїй сторінці в соцмережі написав радник міського голови Петро Андрющенко.
"Знайомтесь. Новий фінансовий мозок окупаційної влади Маріуполя - Істратов Вадим. Депутат фракції ОПЗЖ. Призначено керівником або заступником Іващенка по фінансово-бюджетним питанням (бо назву посади руки відмовляються писати). Самостійно перейшов до співпраці з окупантами, що для фракції ОПЗЖ скоріш правило, ніж виключення. МраZота. Закарбовано. Відплата буде", - написав Андрющенко.
Нагадаємо, російські окупанти в Маріуполі впровадили інформаційну блокаду. Для місцевих мешканців вони транслюють альтернативну “реальність”, в якій військові злочинці РФ вже “марширують Хрещатиком, а Харків перебуває під контролем Росії”.
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