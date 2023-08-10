"Відплата неминуча": представник ГУР розповів про полювання на офіцерів російської армії

Представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов розповів про полювання на офіцерів російської армії. Він наголосив, що в Росії про це знають і розуміють невідворотність відплати.

Про це представник ГУР сказав в інтерв'ю ТСН.

"Подробиці ми будемо спостерігати, читаючи некрологи тих самих російських генералів і власне не тільки генералів. А те, що спецпідрозділи ГУР МО працюють ефективно і не лише на лінії фронту, але і за лінією фронту - це так і це, власне, не новина. І головне, що це добре знають і розуміють рашисти, і знають, що відплата неминуча і може віднайти їх, де б вони не перебували", - підсумував Юсов.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео "Росіяни мають вимагати повернути ППО до країни для захисту населення. Юсов по удари по Росії".

Бійці ГУР отримали завдання знищити високопоставлених офіцерів РФ

Бійці елітного батальйону Головного управління розвідки "Шаман" в інтерв'ю виданню The Times розповіли про нове завдання: вбити високопоставлених російських офіцерів.

"У нас зросла кількість цілей, місій проти конкретних людей або цілей, таких як будівлі, де знаходиться генерал або хтось подібний всередині Росії", — повідомив 30-річний сержант із позивним "Розумний", який брав участь у плануванні місій.

Боєць зазначив, що за останні пів року вони провели понад 10 подібних операцій і досягли успіху.

Україна повідомляла про ліквідацію 15 російських генералів від початку широкомасштабної війни.

Раніше повідомлялось, ща на війні проти України загинули щонайменше 2 тисячі російських офіцерів.

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