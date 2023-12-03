Відплата прийшла: ЗСУ ліквідували окупантів, які розстріляли полонених українських бійців

Українські захисники ліквідували на позиції усіх, хто там був.

Українські військові ліквідували окупантів, які розстріляли полонених бійців ЗСУ біля Степового на Авдіївському напрямку.

Про це заявив очільник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш в ефірі телемарафону у неділю, 3 грудня.

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За його словами, українські військові провели штурм тієї позиції, на якій росіяни стратили беззбройних полонених захисників ЗСУ, і знищили усіх, хто там був.

"Вони (українські військові - ред.) дійсно здавалися у полон, бо у них закінчилися боєприпаси. Наскільки мені відомо, трохи пізніше наші хлопці штурмували ту позицію і всіх, хто там був, були ліквідовані", - сказав він.

Нагадаємо, 2 грудня з'явилася інформація про розстріл росіянами полонених українських військових на Авдіївському напрямку. ТСН.ua зібрав усе, що відомо про новий звірячий злочин окупантів.

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