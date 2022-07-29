Відплата за Оленівку буде: Зеленський закликав світ визнати РФ державою-терористкою

За словами Зеленського, Росія довела численними терактами, що є найбільшим джерелом тероризму в сьогоднішньому світі.

Удар окупантів по Оленівці – це свідомий воєнний злочин росіян, свідоме масове вбивство українських військовополонених.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час свого традиційного відеозвернення пізно ввечері 29 липня.

Президент сьогодні заслухав доповіді про удар окупантів в Оленівці Донецької області. За інформацією глави держави, йдеться про понад 50 загиблих українців.

Зеленський запевнив, що кожен із російських катів обов'язково понесе відповідальність за свої злочини.

"Кожен окупант, який знущається з українців, який катує і вбиває, повинен знати, що відплата за це буде. Навіть якщо хтось із російських убивць сподівається, що їх не притягнуть до відповідальності, що вони десь сховаються, хай знають: вони відповідатимуть у будь-якому разі. Географія, час, кордони й стіни не зупинять справедливої відплати", – сказав президент.

Зеленський розповів, що під час виходу захисників "Азовсталі", ООН і Міжнародний комітет Червоного Хреста виступили гарантами життя та здоров’я українських воїнів.

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"ЗСУ, СБУ, Головне управління розвідки та уповноважений Верховної Ради України виступили зі спільною заявою до ООН, Червоного Хреста як гарантів тих домовленостей щодо захисників "Азовсталі". Підтримую цю заяву. Зараз гаранти повинні реагувати. Повинні захистити життя сотень українських військовополонених", – наголосив він.

Також глава держави певен, що має бути чітке юридичне визнання Росії державою-терористом.

"Росія довела численними терактами, що є найбільшим джерелом тероризму в сьогоднішньому світі. Це – факт", – підсумував він.

Нагадаємо, російські війська 29 липня обстріляли колонію №120 в окупованій Оленівці Донецької області. Там загарбники утримували в полоні українських військових та цивільних. Внаслідок атаки загинули близько 40 людей, ще 130 – зазнали поранень.

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