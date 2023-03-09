Відплата за ракетний терор: СБУ показала відео, як знищила російські системи ППО С-300 та "ТОР М2"

Захисники України і надалі знищуватимуть окупантів та їхню техніку.

Спецпризначенці СБУ дронами-камікадзе знищили російські системи ППО. Йдеться про С-300ВМ та "ТОР М2".

Про це повідомили в СБУ.

Українська спецслужба наголосила, що знищення ППО окупантів стало актом відплати за ракетний терор 9 березня по території України.

"У відповідь на кожен російський "ракетний удар возмєздія" ми завдамо ударів справжньої відплати - щоб знищувати окупантів, їхні бази і техніку! Працюємо далі до повної Перемоги!", - наголосили в СБУ.

Ракетний обстріл України 9 березня

Російські окупанти 9 березня ракетами обстріляли нашу державу. Терористи випустили по Україні 81 ракету. Ціллю окупантів стала наша енергетична інфраструктура.

У Львівській області окупанти обстріляли звичайні приватні житлові будинки в селі Золочівського району. На місці трагедії загинуло 5 людей.

У столиці зранку пролунали потужні вибухи в Голосіївському та Святошинському районах. Постраждало троє людей, двох із них шпиталізували медики.

Окупанти 9 березня атакували також і Дніпропетровську, Одеську, Харківську, Запорізьку області.

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