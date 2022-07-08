Відпочинок під час війни: які новації з’явились в туристичній галузі і скільки це коштує

Авіаперельоти - зупинено, море - заміновано, а дорога на закордонні курорти займає в середньому добу, йдеться в ТСН.

Офіс туроператора у центрі столиці, де колись не стихали телефонні дзвінки, повномасштабна війна перетворила на волонтерський центр. Вікна закриті ролетами, а довкола все заставлено коробками, касками, бронежилетами і медикаментами. Власник фірми Ігор Захаренко в офісі майже не буває. Допомагає французьким журналістам зі зйомками репортажів. Спершу фільмували воєнні злочини росіян біля Києва, а тепер їздять на фронт. «Якось під час поїздки на Схід на Донеччині, сидячи в окопі під обстрілами, ми з бійцями розмовляли. Хлопці запитують, куди поїхати можна? Я кажу: «Куди ж – війна?». А вони: «Так треба родину кудись відправити на море. Життя не можна поставити на паузу». Якщо самі бійці з передової мене просять щось організувати, то ми дійсно організуємо», - пригадує Ігор.

Так і повелось, що від початку червня частина офісу лишилась волонтерською, інша – повернулась до роботи з клієнтами. Війна змінила все. Українське море частково під тимчасовою окупацією росіян, решта берегів – заміновані і заґратовані.

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А закрите для цивільної авіації небо кардинально змінило логістику. Замість перельотів за кордон тепер популярні автобусні тури. «Почались запити на море, побачити море, почути, поспати без сирен, без вибухів. Зараз умовно весь ринок, який пропонує виїзди, він розділився на 2 частини. Одні загрузились і поїхали із технічними зупинками. По 25-28 годин. Ми ночуємо в готелях, ми робимо легку екскурсійну програму. В національних парках чи в гарячих джерелах. Люди з дітьми можуть спокійніше відпочити в дорозі», - каже менеджер туристичного оператора Тарас Чернов.

Поїздки, що автобусом, що літаком здорожчали в середньому на 15-20% порівняно з минулим роком, каже турагнетка Альона Бальме, яка теж тільки-но відновила роботу. Тож, ті хто бронював завчасно, зараз мусять - доплачувати. «Зараз відбувається процес переоформлення турів. Повернення, як такого, немає, є лише використання тих коштів, які уже були попередньо заплачені туропетаром на інші направлення», - каже вона.

А запити на "тур без росіян", які були в тренді і попередні роки, зараз затребувані ще більше. «Туреччина, якщо брати, вони взяли таку політику, що нам і ваші і наші і всі добре. І якщо виникає хоч найменший конфлікт, то вони не розбираються. Вони депортують і наших, і росіян», - каже Альона.

Для спокою душі і нервів найліпше їхати до Європы, де на відміну від Туреччини, Єгипту, Арабських еміратів, Шрі-Ланки, Таїланду - там росіяни вважаються небажаними гостями. «В країнах Європи росіян дуже мало. Якщо і є, це ті, що проживають в країнах ЄС, сама логістика для них суттєва ускладнись і здорожчала. Багато країн припинили видачу віз росіянам. Сервіс R n b не дозволяє росіянам бронювання, це означає, що люди, які мають апартаменти в світі не хочуть, щоб там жили росіяни. Бо вони не розуміють, чи це вбивці з Бучі, чи це кати Маріуполя», - твердить керівник державного агенстства розвитку туризму України Мар'яна Олеськів.

Та головне - кардинальні зміни відбулись всередині країни. Українці по-новому поглянули не лише на наші гори, річки, озера, а й на історію. «Подорожуючи Полтавщиною, центральною частиною, кожен історичний аспект нашої держави стає більш зрозумілим. Цієї більшовицької України, голодомору, радянщина і все це нанизується на розуміння сьогодення. Це одно-дводенні тури», - каже менеджер туристичного оператора Тарас Чернов.

Ціни на пальне злетіли, а от на готелі та залізничні квитки лишились на рівні минулих років. Якщо заплануєте індивідуальну поїздку чи похід в гори, - слідкуйте за сайтами Військов-цивільних адміністрацій чи місцевих ДСНС. Там вказано заборонені для відвідувань локації.

Відпустка під час війни: чи на часі? В Держагентсві з туризму кажуть, що поїздка до Чернігова, який відкрив свої одноденні тури, чи Карпат, які стали прихистком для сотень тисяч українців, - це щонайменше підтримка. Кухарів, що дбають про те, аби вам було смачно. Готельєрів, які платять державі податки. І громад, які шукають гроші на відродження.

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