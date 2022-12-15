"Відповідь буде миттєвою": на білоруському кордоні військові готові знищити ворога за лічені хвилини

Нещодавно білоруси підіймали за тривогою підрозділи та переміщували їх на полігони, та панікувати не варто, каже командувач об’єднаних сил.

Поки у Білорусі брязкають зброєю - українські військові на кордоні відточують свої вміння та навички. За усіма діями сусідів прицільно спостерігають і готують їм пекельну зустріч. Наразі кордон, кажуть захисники, непорушний, утім і надалі продовжують його укріплювати, а підрозділи оснащувати. Якщо білоруси посунуть, запевняють, відповідь буде миттєвою, йдеться в ТСН.

Вздовж білоруського кордону патрулюють наші військові - це розвідувальний підрозділ, які спеціалізуються на ворожих ДРГ. “Ми до того вже готові і здатні локалізувати їх одразу на місці, за лічені хвилини”, - каже військовослужбовець Руслан.

Якщо з-за кордону посунуть, то відсіч буде потужною, бо свої навички військові відточують щодня. Хоча усі військові тут до повномасштабної війни були цивільними людьми, за місяці навчань мінометну справу опанували на відмінно. Найкраща мотивація – захист своєї країни. “Ми приїхали з одного військомату, так по сьогоднішній день, від другого березня, ми разом”. - розповідають військові.

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Художник Дмитро з шевроном фахівця ландшафтного дизайну. “Міномет насправді може вирівняти, або зробити ями, так що так – фахівець ландшафтного дизайну”, - сміється він.

Навчання військових без вихідних і пильнують кордон з усіх сторін, і навіть з-під землі. “Тут є пункт спостереження і пункт комунікації з особовим складом”, - зазначають бійці.

Усе має бути злагоджено, раптом білоруси надумають сунути, каже керівник навчань. “Своєчасне реагування, оцінка обстановки, застосування засобів артилерії”, - запевняє він.

Маємо бути готовими в будь-якому разі, кажуть, бо по той бік кордону ніяк не заспокояться. “Збройні сили Республіки Білорусь відпрацьовують питання наступального характеру”, - констатує командувач об’єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв.

Нещодавно білоруси підіймали за тривогою підрозділи та переміщували їх на полігони, та панікувати не варто, каже командувач об’єднаних сил. Наші ЗСУ за усім пильнують, розвідка посилена. Якщо хоч на пів кроку переступлять кордон- пожалкують. “До 10 хвилин і вогонь у відповідь буде. Є всі зразки озброєння від стрілецької зброї до артилерії”, - запевняє командувач управління на Волинському напрямку Володимир Кравченко.

Тут військові забезпечені зброєю вдосталь, зустрічатимуть і безпілотники, благодійники подарували позашляховики, на яких зручно прилаштовувати кулемет, щоб дрони збивати. Тому звідки б не брязкали зброєю, і не думали йти в наступ - перевага і перемога буде за нами, кажуть військові.

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