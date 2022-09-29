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Відповідь буде радикальною: Данілов розповів, як світ відреагує на використання Росією ядерної зброї

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Відповідь буде радикальною: Данілов розповів, як світ відреагує на використання Росією ядерної зброї

Фото: Associated Press

Секретар РНБО Олексій Данілов вважає, що світ радикально відреагує на використання Росією ядерної зброї.

Західні держави не залишать без відповіді обстріли України ядерною зброєю, а миттєво відреагують на російський терор. 

Про це Данілов сказав у етері ток-шоу "Говорить великий Львів". 

Секретар РНБО наголосив, що застосування ядерної зброї може відбутись вперше з часів Другої світової війни. 

"Якщо хоча б одну ядерну зброю буде використано проти України, то світова відповідь буде миттєвою і абсолютно радикальною. Я в цьому впевнений. І коли кажуть, що проковтнуть і відповіді не буде, то я хочу сказати, що це не тиха анексія у 2014 році, це буде перше в історії після Другої світової війни використання ядерної зброї", - вважає Данілов. 

Нагадаємо, США серйозно ставляться до ядерного шантажу з боку Росії, проте страху у Вашингтоні немає. Усвідомлюючи реальність ядерної загрози, Сполучені Штати передають відповідні сигнали Кремлю.

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