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Відповідь на контрнаступ ЗСУ: американські аналітики відреагували на удар РФ по дамбі у Кривому Розі

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Відповідь на контрнаступ ЗСУ: американські аналітики відреагували на удар РФ по дамбі у Кривому Розі

Фото: Associated Press

У середу, 14 вересня, агресорка Росія завдала серії ракетних ударів по гідротехнічних споруд Кривого Рогу.

В американському Інституті вивчення війни вважають, що ударом по критичній інфраструктурі у Дніпропетровській області Росія хотіла завадити контрнаступу ЗСУ на півдні України. 

Про це йдеться у свіжому звіті ISW.

Експерти наголошують: таким чином окупанти намагаються перешкодити українській армії діяти через річку Інгулець. Адже вона є важливим географічним об'єктом контрнаступу українських військ, що триває, уздовж херсонсько-миколаївського кордону.

"Російські сили, ймовірно, націлилися пошкодити українські понтонні мости нижче за течією, особливо у світлі недавніх повідомлень про те, що ЗСУ намагаються розширити свій плацдарм через річку в районі Давидова Брода в межах контрнаступу, що триває на Херсонщині", - пояснюють аналітики.

В ISW зазначають, що український контрнаступ у східній частині Харківської області продовжує принижувати російські сили і загрожувати російській артилерії і ППО.

Нагадаємо, що у Кривий Ріг 14 вересня прилетіли попередньо вісім російських крилатих ракет. Внаслідок атаки без води декілька районів міста. Росіяни завдали удару по гідротехнічним спорудам.

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