Помста Росії: Чи можлива масована атака у відповідь на операцію "Павутина"

Атака РФ / © ТСН

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Після української атаки на стратегічні об'єкти РФ, зокрема авіабази, Кремль може завдати потужного удару вже найближчим часом.

Чимало експертів попереджають, що росіяни можуть готувати масовану атаку, яка має стати «показовою помстою».

Що відомо — читайте у матеріалі ТСН.ua.

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Попередження про загрозу

На тлі успішної операції України «Павутина» на території Росії, в мережі почали поширюватися повідомлення про можливу «потужну» відповідь Кремля.

Президент США Дональд Трамп, після розмови з Путіним почав заявляти, що очільник Кремля готує відповідь за недавню атаку на авіабази.

«Президент Путін заявив — і рішуче — що він буде змушений відповісти на недавню атаку на аеродроми», — переказав Трамп слова російського диктатора.

Згодом, під час з німецьким канцлером Трамп знову заявив про майбутню відповідь РФ на атаку України по аеродромах.

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«Дещо сталося кілька днів тому, і вони готують відповідь», — сказав президент США.

За словами Трампа, попереду чекають «певні новини і певні бої».

Відтак посольство США 4 червня розмістило на своєму сайті повідомлення про можливу загрозу «значних повітряних атак».

«Посольство США в Києві закликає громадян США виявляти відповідну обережність. Як завжди, рекомендуємо бути готовими до укриття негайно в разі оголошення повітряної тривоги», — йдеться в повідомленні.

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Ба більше, видання The Guardian повідомляло, що РФ відповість на атаки українських безпілотників по своїх авіабазах «у зручний спосіб», про що заявив після чуток про розмову Путіна з Трампом речник Кремля Пєсков.

Шість варіантів відповіді Путіна

Після ударів українських дронів по російській стратегічній авіації Кремль розглядає кілька варіантів відповіді, повідомляють експерти The Sun.

тактична ядерна зброя; гіперзвукова ракета «Орєшнік»; наступ на Харків; масовані ракетні та дронові атаки; вихід із переговорів; диверсії та кібератаки.

Тактична ядерна зброя — найбільш ескалаційний сценарій. РФ може піти на цей крок у разі серйозних ударів по критичній військовій інфраструктурі, а гіперзвукова ракета «Орєшнік» може бути застосована для удару по стратегічних об’єктах.

Масовані ракетні та дронові атаки — найімовірніший сценарій. РФ може завдати масованих ударів по містах України у відповідь.

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Своєю чергою старший науковий співробітник Центру східних досліджень (Польща) Роберт Пшель переконаний, що застосування ядерної зброї Росією є малоймовірним сценарієм.

«Малоймовірно, що Росія застосує ядерну зброю — це зробить її ще більшим вигнанцем, навіть в очах таких країн, як Китай», — зазначив Пшель.

Проте Москва, за словами Роберта Пшеля, не покине спроб тиснути за допомогою ядерного шантажу, але не для залякування самих українців, а партнерів України.

Атака РФ на Україну 6 червня

Тим часом нардеп Роман Костенко повідомив, що Росія може завдати потужного удару вночі 6 червня у відповідь на операцію «Павутина» та підрив Кримського мосту.

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За його даними, РФ готує масований удар, можливо, уже цієї ночі. Костенко вважає, що Путін хоче показово помститися, а заява Трампа, який не засудив плани РФ, викликає особливу тривогу.

Як повідомляється, росіяни можуть використати ракети «Іскандер», бомбардувальники Ту-95 (їх переміщують на аеродром «Оленья») або підводні човни у Чорному морі.

Своєю чергою в мережі ширяться повідомлення про очікування ймовірної масованої атаки РФ завтра, 6 червня. Зокрема як очікується, під удар можуть потрапити ТЕЦ, адмінбудівлі, мости, ЦНАПи.

Чи реальна загроза

Після заяви Путіна про «відповідь» за знищення російських бомбардувальників посольство США в Києві попередило своїх громадян про ризик масованих повітряних атак. Військовий експерт Владислав Селезньов вважає, що загроза реальна: РФ має близько 500 балістичних ракет, дрони та збережені авіаційні ресурси.

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«Заяви амбасади США — це стала процедура, таке відбувається не вперше. Вони регулярно видають такі застереження. Тривожним дзвіночком може стати те, якщо представники амбасади йдуть на дистанційну роботу або виїздять до Варшави. Кажучи про загрозу обстрілів, посольство США має рацію — ризики є. Під час вчорашньої розмови з Трампом Путін заявив, що «він буде змушений відреагувати» на те, що ми спалили їм бомбардувальники», — пояснив військовий експерт.

За його словами, Росія традиційно цілитиме військові об’єкти, але постраждають і цивільні. Для підготовки нової атаки окупантам може знадобитися від кількох годин до діб — попри те, що останні удари вже перевершують за масштабом перші дні повномасштабної війни (у лютому 2022 року за одну атаку використовували понад 400 повітряних цілей).

«Російській армії потрібен певний проміжок часу для того, щоб бути напоготові. Раніше, за радянських нормативів, вважалось, що потрібно менш як 20 годин для того, щоб літаки, які повернулись з бойового вильоту, знову були напоготові. Звісно, що нинішні російські нормативи не мають жодного відношення до радянських. Можливо, кілька діб знадобиться російській армії, щоб накопичити відповідні ресурси (ракети — Ред.). Ми завжди маємо бути напоготові», — розповів експерт.

Селезньов наголошує: під загрозою — вся Україна. Проте Київ залишається ключовою ціллю, ракети регулярно влучають у Херсон, Запоріжжя, Дніпро, Одесу, Харків та інші міста.

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Тим часом нардеп Ярослав Железняк наголошує, що за понад три роки повномасштабного вторгення, ніхто достеменно знав, коли та де будуть обстріли.

Железняк радив не ігнорувати тривогу та йти в укриття.

«Я вам чесно скажу, за більше трьох років повномасштабної війни ніхто з чиновників (та і не тільки) точно не знає як / коли/ куди будуть обстріли. Особливо депутати). Попередженням від посольств чи розвідки, чи «депутатських чатів», можете вірити або ні…., але єдина нормальна порада: в разі повітряної тривоги треба перейти у укриття», — зазначив нардеп.

Нагадаємо, армія РФ 5 червня двічі вгатила по будівлі Херсонської ОВА. Вона майже повністю зруйнована.

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