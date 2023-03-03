Відповідь на загрозу Китаю та протистояння Росії: Остін заявив про рішучу підтримку України

Американський міністр оборони Ллойд Остін заявив, що Вашингтон надалі буде надавати військову допомогу Україні. За його словами, США згуртували світ, щоб підтримати країну у боротьбі проти агресорки Москви.

Про це йдеться у посланні Остіна до американських збройних сил.

За його словами, стратегія Вашингтна - відповідь на виклики з боку Китаю та протистояння російській загрозі з управлінням ризику ескалації. Остін зауважив, що повтомасштабним вторгненням до України російський диктатор Володимир Путін атакував світопорядок, що склався після Другої світової війни.

"Ми сповнені рішучості підтримувати боротьбу України за свободу в довгостроковій перспективі. Ми не будемо втягнуті у війну, але ми, як і раніше, сповнені рішучості захищати кожен дюйм території НАТО", - заявив керівник Пентагону.

Остін наголосив, що підтримка України показала, чого можуть досягти нації, які захищають свободу та суверенітет.

Нагадаєм, у Білому домі 24 лютого оголосили про попередній оборонний пакет допомоги на $2 млрд. Зокрема, до нього увійшли безпілотники та обладнання для радіоелектронної боротьби.

Також представник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що вже 3 березня США анонсують новий пакет військової допомоги Україні. Туди увійдуть перш за все "боєприпаси для систем зброї, які українці вже отримували, зокрема для реактивних систем HIMARS та іншої артилерії".

Читайте також: