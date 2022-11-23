Відповідь терориста Європі: Пригожин продемонстрував закривавлену кувалду з логотипом ПВК “Вагнера” (фото, відео)

Після того, як в Європарламенті висловили намір включити ПВК “Вагнера” до списку терористичних організацій, її організатор похизувався кувалдою зі слідами “крові”.

Російський бізнесмен Євген Пригожин, який відомий як організатор незаконного збройного формування ПВК “Вагнера”, продемонстрував футляр від скрипки, в якому була кувалда з вигравіруваним логотипом ПВК "Вагнера" та зі слідами "крові".

Про це повідомляють російські пропагандисти з посиланням на пресслужбу компанії “Конкорд”, яка належить Пригожину.

У такий неадекватний спосіб один із поплічників Путіна відреагував на намір депутатів Європарламенту включити організовану ним групу озброєних злочинців, яких залучають до війни в Україні, Сирії та Північній Африці, до списку терористичних організацій.

Закривавлену кувалду у футлярі від скрипки Пригожин назвав “інформаційним кейсом” для розпуску Європарламенту.

"Не знаю, яким законом керується Європарламент, але за нашим законодавством із сьогоднішнього дня ми оголошуємо Європарламент розпущеним. Але перш ніж дана процедура набуде чинності, мені доручено передати до Європарламенту інформаційний кейс", - цитують його слова російські пропагандисти.

Похизуватися знаряддям вбивства Пригожин вирішив в офісі так званого "Кібер фронту Z", який розташований на петербурзькому заводі "Арсенал". Це спільнота російських пропагандистів, які підтримують війну в Україні.

За інформацією місцевих видань, фінансуванням цієї “фабрики тролів” займається той же Євген Пригожин та Олександр Янукович - син українського президента-втікача Віктора Януковича.

Нагадаємо, раніше російські Telegram-канали поширили відео страти завербованого зека, який воював у складі незаконного збройного формування ПВК "Вагнера". Його голову начебто розбили кувалдою.

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