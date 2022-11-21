Відповідь за В’єтнам та Корею: сенатор-республіканець закликав надати Україні винищувачі

Сенатор зустрічався з українськими пілотами і вважає, що вони можуть використовувати літаки F-16 після певного навчання.

Сенатор Конгресу США, республіканець Джим Ріш вважає, що адміністрація Джо Байдена надає Україні недостатню допомогу.

Про це Ріш сказав в інтерв’ю "Європейській правді".

Зокрема, політик наголошує на необхідності надання Україні винищувачі та навчання українських пілотів.

"Я, напевно, представляю групу найбільш рішучих (у Конгресі США). Зокрема, я вважаю, що важливо надати Україні винищувачі та навчити ваших пілотів.

Хтось каже: "О ні, це призведе до ескалації". Але слухайте, коли ми воювали у В’єтнамі та Кореї, то росіяни постачали як літаки, так і пілотів для наших противників! Настав час для США відповісти їм тим самим", — зазначив Ріш.

Сенатор зустрічався з українськими пілотами і вважає, що вони можуть використовувати F-16 після певного навчання.

Утім, політик зауважив, що США "прогресують у наданні допомоги" Україні.

"Ми "виросли" від надання "Стінгерів" до "Хаймарсів", а тепер перейшли до постачання систем NASAMS. NASAMS вже зараз довели свою ефективність на полі бою. І якщо ми говоримо про реалістичні очікування від адміністрації Байдена, то я би сконцентрувався на тому, щоби переконувати їх поставити до України більше NASAMS", — сказав він.

Проте Ріш визнає, що навряд чи найближчим часом США передадуть Україні сучасні системи ППО Patriot.

"З цією позицією я в меншості. Я не бачу підтримки більшості, яка дозволила би ухвалити таке рішення", — зазначив сенатор.