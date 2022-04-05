"Відповідальність настане": голова МЗС Канади назвала вбивства в Бучі воєнними злочинами

Очільниця МЗС зазначила, що проти Росії необхідно ввести більше санкцій.

Міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі заявила, що вбивства російською армією цивільних українців у Бучі є воєнними злочинами.

Під час пресконференції у Гельсінкі вона підкреслила, що проти Росії необхідно запровадити більше санкцій - і це буде зроблено, пише "Укрінформ".

"Цими вихідними світ побачив огидні та безумні напади на цивільних у Бучі. Ці терористичні акти не пройдуть безкарно. Це явно – воєнні злочини", - сказала Жолі.

За її словами, Канада продовжить підтримувати зусилля Міжнародного кримінального суду із розслідування злодіянь російської армії в Україні. Жолі додала, що відповідальність для Росії настане.

Нагадаємо, що усю Київську область, яка перебувала під тимчасовою російською окупацією, звільнили Збройні сили України. Коли нарешті українські війська, журналісти, медики увійшли до звільнених від окупантів міст, побачене приголомшило - окупанти влаштували геноцид на території України. Лише у Бучі Київської області окупанти звірськи вбили щонайменше 300 цивільних людей.

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