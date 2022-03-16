Відповідальність окупантів та наслідки війни для України: про що говорив Зеленський у новому зверненні

Відповідальність окупантів та наслідки війни для України: про що говорив Зеленський у новому зверненні

Російська держава перетворилася на відвертого терориста, наголосив президент України.

16 березня - 21-й день війни Росії проти України. Президент Володимир Зеленський записав чергове відеозвернення.

ТСН.ua зібрав головні тези виступу очільника держави.

"Ми активізуємо роботу, щоб притягнути окупантів до відповідальності. Має бути міжнародний трибунал. І він буде. За все, що вони наробили проти України. Проти наших людей. За кожен акт тероризму російських військ на території нашої держави", - наголосив Зеленський.

"Минулої ночі російські війська продовжили обстріли української території, наших мирних міст, наших громадян. Харків та область... Вони бомбардували узбережжя Одещини. Завдали ракетних ударів по Києву. Били по цивільній інфраструктурі Запоріжжя. Станом на цей ранок 103 дитини вбиті. Російські війська зараз завдали Україні у сотні разів більших руйнувань, ніж Донбасу за вісім років війни. І постраждали найбільше території саме Донбасу, прикордонних областей на російському напрямку, Київська область та південь України. Постраждали найбільше саме ті території, про які російські пропагандисти завжди говорили як про місце проживання особливо близьких для Росії людей", - наголосив президент України.

Загалом по Україні зруйновано 400 закладів освіти на сьогодні, найбільше в Донецькій області – 119. У Маріуполі окупанти захопили лікарню .

. Світ уже починає розуміти, що без визнання Росії державою-терористом неможливо буде відновити справедливість щодо України, неможливо буде відновити міжнародний порядок .

Сьогодні я підписав важливий указ про загальнонаціональну хвилину мовчання для вшанування памʼяті всіх українців, які загинули у нашій вітчизняній війні.

"Щоранку о 9-й годині на всій території нашої держави будемо згадувати українців, які віддали своє життя. Усіх, хто воював. Усіх військових і усіх цивільних. Дорослих і дітей... Усіх! Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна памʼять кожному, хто загинув за Україну!", - наголосв президент.

Кількість знищених солдатів противника вже наближається до 14 тисяч .

Зеленський закликав українців передавати ЗСУ будь-яку інформацію про ворожу техніку .

Ми можемо й повинні боротися сьогодні, зараз.

"Ми можемо й повинні боротися сьогодні, зараз. Можемо й повинні захистити нашу державу, наше українське життя. Можемо й повинні вести переговори про справедливий, але чесний мир для України. Про справжні гарантії безпеки, які працюватимуть. Це амбітне завдання. Складне. Це великий шлях. Але я впевнений, що нам, українцям, до снаги все це зробити. Нам, українцям, до снаги перемогти. І повернутися до миру. До миру, якого ми всі так прагнемо. Слава нашим героям! Слава Україні!", - заявив Зеленський.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Війна триває вже 21-й день. Окупанти продовжують руйнувати Харків, Чернігів, Маріуполь, Волноваху, Житомир, Охтирку, Суми, Сєвєродонецьк, Дніпро, інші міста та села крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова наголошує, що російські окупанти вбивають щонайменше 5 наших дітей щодня. Станом на 16 березня від рук росіян загинули вже 103 дитини.

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