Відповідальність за воєнні злочини для російських військових неминуча - Зеленський

Відповідальність за воєнні злочини для російських військових неминуча - Зеленський

Росіяни також відповідатимуть за гуманітарну катастрофу.

Російські окупанти відповідатимуть за злочини та звірства, які вони нині вчиняють проти українців.

Про це вночі 15 березня у відеозверненні сказав президент України Володимир Зеленський.

"Відповідальність за воєнні злочини для російських військових неминуча. Відповідальність за свідомо створену гуманітарну катастрофу в українських містах неминуча. Увесь світ бачить, що відбувається в Маріуполі, Харкові, Чернігові, Сумах, Охтирці, Гостомелі, Ірпені. В усіх наших містах", - сказав глава держави.

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Зеленський наголосив, що "всі наші партнери поінформовані про злочини окупантів проти мирних людей і місцевого самоврядування в Херсонській та Запорізькій областях. У тимчасово окупованих районах. За це буде відповідь. Обовʼязково. За зірвані гуманітарні коридори. Обовʼязково".

Президент України також розповів, що російські загарбники зараз розгублені, адже не очікували такого запеклого опору українців.

Зеленський також зазначив, що російська армія втратила в Україні убитими більше, ніж за дві війни в Чечні.

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