Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Відповідатиме потребам України: Резніков про новий пакет військової допомоги від США

Дата публікації
Перегляди
552
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Відповідатиме потребам України: Резніков про новий пакет військової допомоги від США

Фото: Getty Images

Це вже буде 17-й пакет допомоги у сфері безпеки від адміністрації Байдена.

Новий пакет військової допомоги від США відповідатиме оборонним потребам України.

Про це у Twitter 4 серпня повідомив міністр оборони Олексій Резніков.

"Провів ще одну розмову з моїм другом міністром оборони США Ллойдом Остіном. Ми обговорили майбутній пакет безпекової допомоги - він відповідатиме нашим потребам. Новий американський Аташе з питань армії та оборони, який прибув до Києва, допоможе збільшити рівень довіри між Україною та США у галузі безпеки і оборони", - написав він.

Водночас на сайті Міністерства оборони США зазначили, що Остін у розмові з Резніковим знову підкреслив налаштованість Сполучених Штатів підтримувати спроможність України протистояти агресивній війні Росії, що було підтверджено оголошенням про виділення додаткових 550 мільйонів доларів безпекової допомоги для України.

Нагадаємо, 1 серпня в США заявили про рішення надати Україні ще один пакет допомоги у сфері безпеки на суму 550 млн дол., до нього увійдуть велика кількість боєприпасів для HIMARS, а також боєприпаси для артилерійських систем калібру 155 мм. Це вже буде 17-й пакет допомоги у сфері безпеки від того моменту, як Байден став президентом США. Загалом на підтримку безпеки України вже виділено понад 8 млрд доларів.

24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 162-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

Читайте також:

Архітектура безпеки посипалася в усьому світі, Кавказ наступний! Звернення Зеленського за 3 серпня

Архітектура безпеки посипалася в усьому світі, Кавказ наступний! Звернення Зеленського за 3 серпня
Наступна публікація