Відповідатиме потребам України: Резніков про новий пакет військової допомоги від США

Це вже буде 17-й пакет допомоги у сфері безпеки від адміністрації Байдена.

Новий пакет військової допомоги від США відповідатиме оборонним потребам України.

Про це у Twitter 4 серпня повідомив міністр оборони Олексій Резніков.

"Провів ще одну розмову з моїм другом міністром оборони США Ллойдом Остіном. Ми обговорили майбутній пакет безпекової допомоги - він відповідатиме нашим потребам. Новий американський Аташе з питань армії та оборони, який прибув до Києва, допоможе збільшити рівень довіри між Україною та США у галузі безпеки і оборони", - написав він.

Had another conversation with my friend @SecDef Lloyd Austin III. We discussed the upcoming package of security assistance - it will meet our needs. The new US Defense Attaché who has arrived in Kyiv will help increase the level of trust between & in defence & security sphere pic.twitter.com/ojsJiKFCzb — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) August 4, 2022

Водночас на сайті Міністерства оборони США зазначили, що Остін у розмові з Резніковим знову підкреслив налаштованість Сполучених Штатів підтримувати спроможність України протистояти агресивній війні Росії, що було підтверджено оголошенням про виділення додаткових 550 мільйонів доларів безпекової допомоги для України.

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Нагадаємо, 1 серпня в США заявили про рішення надати Україні ще один пакет допомоги у сфері безпеки на суму 550 млн дол., до нього увійдуть велика кількість боєприпасів для HIMARS, а також боєприпаси для артилерійських систем калібру 155 мм. Це вже буде 17-й пакет допомоги у сфері безпеки від того моменту, як Байден став президентом США. Загалом на підтримку безпеки України вже виділено понад 8 млрд доларів.

24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 162-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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