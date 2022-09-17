Відповідатимуть і на полі бою, і в залах суду: Зеленський попередив окупантів, що Україна знайде кожного

Російські окупанти, які знущаються та вбивають мирне населення України, відповідатимуть "і на полі бою, і в залах суду".

Україна встановить всіх рашистів, які причетні до звірячих злочинів на території України.

Про це наголосив український президент Володимир Зеленський у традиційному відеозверненні 17 вересня.

"Сьогодні в Ізюмі Харківської області продовжились ексгумаційні роботи на місці знайденого масового поховання. Проводяться експертизи тіл. Отримані нові докази тортур, які застосовувались проти людей, які там поховані. У звільнених районах Харківщини знайдено вже понад десять катівень – у різних містах і селищах. Коли окупанти втікали, вони кинули й апарати для знущання. Навіть на звичайному вокзалі Козачої Лопані знайшли приміщення для тортур, знайшли інструменти для катувань струмом. Це просто вокзал! Катування було повсюдною практикою на окупованій території. Так робили нацисти. Так роблять рашисти. І відповідатимуть вони так само – і на полі бою, і в залах суду. Ми встановимо всі особистості тих, хто катував, хто знущався, хто приніс це звірство з Росії сюди, на нашу українську землю", - сказав глава держави.

Нагадаємо, під Ізюмом знайшли поховання цілої сім'ї з маленькими дітьми. Найменшій дівчинці Лесі було всього 5 років, старшій Саші - 8 років. Вони загинули із батьками під час авіанальоту рашистської армії.

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