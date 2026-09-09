«Відповідаємо по всій географії»: Зеленський назвав цілі, уражені в Новоросійську

Вибухи в Новоросійську (ілюстративне фото) / © із соцмереж

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Президент Володимир Зеленський заявив, що Сили оборони України за добу уразили військово-морську базу в Новоросійську, зокрема нафтовий термінал, об’єкти військової гавані та кораблі — носії «Калібрів».

Про це глава держави повідомив, коментуючи результати українських далекобійних ударів.

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«Відповідаємо Росії на її щоденні терористичні удари – ефективно і фактично по всій географії. За цю добу є результати у Новоросійську в Краснодарському регіоні. Уражено військово-морську базу: термінал, що задіяний у відвантаженні нафти, обʼєкти військової гавані, військові кораблі, носії "Калібрів"», — заявив Зеленський.

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Президент подякував воїнам СБУ, Сил безпілотних систем, ВМС ЗСУ, ГУР і ДПСУ за влучність, а також усім, хто розвиває потенціал українських далекобійних ударів.

«Щоб російська війна все більше відчувалася там, звідки вона прийшла», — додав він.

Що повідомив Генштаб

За даними Генерального штабу ЗСУ, у ніч на 9 вересня 2026 року підрозділи Сил оборони уразили військово-морську базу «Новороссийск» у Краснодарському краї РФ.

На території бази та мазутного термінала морського порту зафіксували пожежі. Також підтверджено вибухи в районах базування кораблів. Ступінь завданих пошкоджень уточнюється.

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У Генштабі зазначили, що база «Новороссийск» є важливим пунктом базування кораблів Чорноморського флоту РФ і використовується для їхнього технічного обслуговування та матеріально-технічного забезпечення.

«Робота по ключових військових цілях противника триває. Далі буде!» — додали у Генштабі.

Зауважимо, президент Володимир Зеленський повідомив, що США вивчають ідеї щодо зимового перемир’я між Україною та Росією, зокрема захисту енергетики і зернових коридорів. Посланці Вашингтона Стів Віткофф і Джаред Кушнер привезли пропозиції для деескалації, хоча інтереси сторін різняться. Зеленський вважає, що президент РФ Володимир Путін розраховує зламати Україну зимовими ударами, проте Кремль намагається не засмучувати американського лідера Дональда Трампа перед виборами у США.

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