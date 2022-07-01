"Відповідають на успіхи ЗСУ ударами по цивільних об’єктах": Монастирський - про цинічні обстріли Одещини

"Відповідають на успіхи ЗСУ ударами по цивільних об’єктах": Монастирський - про цинічні обстріли Одещини

Російські окупаційні війська відповідають на успіхи українських військових ракетними ударами по житлових будинках.

Авіація РФ завдала ракетних ударів по багатоповерхівці та базах відпочинку в Одеській області, коли люди спали.

Про це в ефірі телемарафону заявив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.

"Одна ракета влучила в 9-поверхівий будинок. Це було близько 1 ночі. Люди спали. Це була панельна будівля. І фактично перекриття з 1 по 4 поверх обрушилось. Маємо там на даний момент 16 загиблих (станом на 15:50 - ред. і 38 поранених, в тому числі 5 дітей. Це підтверджує той факт, що росіяни на наші військові успіхи, зокрема по Зміїному, відповідають ударами по цивільних об’єктах", - сказав він.

Нагадаємо, заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко показав нові фото з місця трагедії на Одещині. Російські ракети зруйнували дев'ятиповерховий будинок та дві бази відпочинку.