"Відповімо агресору на всі удари": Зеленський запевнив у звільненні Криму, Донеччини та інших регіонів

Президент України Володимир Зеленський запевнив у звільненні від окупантів усіх територій держави, а також у покаранні кожного загарбника.
Україна відповість на всі удари з боку Росії по всіх своїх містах та регіонах.
Про це глава держави заявив у відеозверненні 24 вересня.
"Ми відповімо агресору на всі удари – по Запоріжжю і Харкову, по Миколаєву, Нікополю, по Донбасу, по всіх наших містах і регіонах... Ми обовʼязково звільнимо всю нашу країну – від Херсона до Луганщини, від Криму, підкреслюю, до Донеччини", – сказав президент.
"Ми не дозволимо окупанту залишитися непокараним. Кожен убивця і кат буде притягнутий до відповідальності за те, що накоїв проти нас, українців", – наголосив Зеленський.
Нагадаємо, радник голови Офісу президента Михайло Подоляк запропонував західним союзникам варіант реакції на мобілізацію в Росії.
Читайте також: