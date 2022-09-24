"Відповімо агресору на всі удари": Зеленський запевнив у звільненні Криму, Донеччини та інших регіонів

Президент України Володимир Зеленський запевнив у звільненні від окупантів усіх територій держави, а також у покаранні кожного загарбника.

Україна відповість на всі удари з боку Росії по всіх своїх містах та регіонах.

Про це глава держави заявив у відеозверненні 24 вересня.

"Ми відповімо агресору на всі удари – по Запоріжжю і Харкову, по Миколаєву, Нікополю, по Донбасу, по всіх наших містах і регіонах... Ми обовʼязково звільнимо всю нашу країну – від Херсона до Луганщини, від Криму, підкреслюю, до Донеччини", – сказав президент.

"Ми не дозволимо окупанту залишитися непокараним. Кожен убивця і кат буде притягнутий до відповідальності за те, що накоїв проти нас, українців", – наголосив Зеленський.

Нагадаємо, радник голови Офісу президента Михайло Подоляк запропонував західним союзникам варіант реакції на мобілізацію в Росії.

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