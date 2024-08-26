Відповів за ракетний удар по Вінниці: до ліквідації російського командира, ймовірно, причетне ГУР

Російський воєнний злочинець Станіслав Ржицький був ліквідований завдяки успішній операції ГУР України. Він несе відповідальність за ракетний удар по Вінниці 2022 року.

Про це пише NV з посиланням на власні джерела.

Станіслава Ржицького, заступника начальника краснодарського міського відділу з мобілізаційної роботи, було вбито 10 липня 2023 року під час ранкової пробіжки в місцевому парку. Відомо, що 2022 року він командував підводним човном "Краснодар" Чорноморського флоту РФ і віддавав накази атакувати ракетами "Калібр" мирні українські міста.

Офіційно Україна ніколи не заявляла про причетність своїх спецслужб до ліквідації Ржицького, який, безумовно, є воєнним злочинцем.

"Проте джерела NV вказують, що за подіями в краснодарському парку стоїть саме воєнна розвідка. І її фахівці відзначилися не лише в цій таємній операції", – йдеться в матеріалі.

Однією з таких операцій був підрив автівки колаборанта Володимира Єпіфанова, якого окупанти призначили помічником "віцепрем'єра" тимчасово окупованої Запорізької області. Внаслідок вибуху Єпіфанов та двоє пасажирів автомобіля отримали щонайменше серйозні опіки.

"Подальша доля Єпіфанова невідома", – зазначили журналісти.

Журналістам видання вдалося поспілкуватися на умовах анонімності з офіцером ГУР на псевдо "Харциз". Зміст розмови дозволяє припустили, що він міг брати участь у розробці та здійсненні подібних операцій, адже займає посаду в департаменті спеціальних активних заходів ГУР.

Офіцер прямо не спростував і не підтвердив припущення журналістів, але зазначив, що його підрозділ здійснює таємні операції на тимчасово окупованих територіях України та всередині Росії. Робота підрозділу полягає в тому, щоб знайти людей, які готові співпрацювати з ГУР "з різних питань".

"Можна сказати, що це такий умовний "партизанський рух", який побудований вертикально. Тобто кожен агент не знає іншого, але загалом вони виконують наші завдання – і розвідувальні, і бойові", – пояснив "Харциз".

Нагадаємо, колишній мер Куп'янська помер у лікарні після замаху на його життя. Кілька днів колаборант і зрадник України перебував у критичному стані після отриманих поранень.

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