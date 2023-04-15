Відпрацювали перехоплення літака та шукали підводні цілі: у Шойгу показали перевірку Тихоокеанського флоту

Міноборони Росії опублікувало кадри раптової перевірки боєготовності Тихоокеанського флоту.

Про це йдеться у Телеграм російського відомства.

Під час перевірки бойові кораблі РФ залишили пункти постійного базування і вийшли до моря для виконання завдань у складі ударних, мінно-тральних груп тощо.

Крім того, два російських МіГ-31БМ "відпрацювали перехоплення літака-порушника умовного противника". Окремо російські Іл-38 "здійснили пошук підводних цілей" з використанням радіолокаційних станцій і гідроакустичних засобів пошуку.

Російські війська встановили мінні загородження різних типів з повітря. Для пошуку підводного човна умовного противника росіяни задіяли два Іл-38 і два Іл-38Н.

Нагадаємо, міністр оборони Росії Сергій Шойгу на нараді з керівним складом Міноборони РФ заявив про початок раптової перевірки на Тихоокеанському флоті.

Під час перевірки Тихоокеанський флот піднято за тривогою в повному складі і розпочато приведення у вищий ступінь боєготовності.

Зазначається, що основна мета перевірки - "нарощування здатності вирішувати завдання з відбиття агресії ймовірного противника". Планується, що флот випустить ракети для ураження корабельних ударних груп і наземних об'єктів умовного противника. Крім того, буде задіяна дальня авіація.

Аналітики Інституту війни вважають, що Російська Федерація розпочала навчання Тихоокеанського флоту, щоб продемонструвати свою військово-морську міць. Кремль намагається набути привабливості для Пекіну напередодні візиту до Москви міністра оборони Китаю Лі Шанфу.

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