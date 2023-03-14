Відпрацювали штурмові дії: на півночі України провели масштабні навчання (відео)

Також в Північній операційній зоні продовжують мінування державного кордону та створення нових оборонних рубежів

На півночі України військові провели масштабні навчання, у межах яких відпрацювали штурмові дії в умовах, максимально наближених до бойових дій.

Про це повідомляє командування Об'єднаних сил ЗСУ та опублікували відео.

Як повідомив командувач Об’єднаних Сил ЗС України генерал-лейтенант Сергій Наєв, ці заняття передбачають відпрацювання у військовослужбовців психологічної стійкості до різних ефектів бою, зокрема вибухів, спалахів, будь-яких шумів, криків тощо.

"Смуга перешкод, яку долають військовослужбовці, максимально насичена різними елементами, що вимагають від воїнів фізичної витривалості, тактичної та психологічної підготовки. Складно в навчанні – легше буде в бою. Звичайно, ми не відтворимо всього того, що відбувається на полі бою, але максимально наблизимо й підготуємо наших військовослужбовців. Для того, щоб бути психологічно готовими до ведення сучасного бою, потрібно якісно готуватися. Бійці мають відповідно реагувати на вибухи та стрілянину, тоді як командир – швидко приймати рішення й вести за собою людей", - прокоментував Наєв.

Він зауважив, що також в Північній операційній зоні продовжують мінування державного кордону та створення нових оборонних рубежів.

"Поки обстановка дозволяє, у Північній операційній зоні тривають заходи з підготовки військ. Також готуються командири, штаби. Крім цього, ми продовжуємо мінувати державний кордон України, створювати нові оборонні рубежі й позиції. Усе це необхідно для того, щоб зміцнити нашу оборону", – зауважив генерал-лейтенант Сергій Наєв.

Загроза з Білорусі

За даними прикордонників, зараз на території Білорусі проходить ротація підрозділів РФ. Тих окупантів, які вже пройшли підготовку в Білорусі, виводять на територію Росії, щоб перекинути на схід України. А на територію Білорусі будуть заведені нові підрозділи для навчань.

Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко припускає, що певні російські сили, які присутні на території Білорусі, можливо спільно з білоруськими чи самостійно, можуть вчиняти певні диверсійні акти, намагатися прориватися або спробувати вести якісь наступальні дії, аби відволікти українські сили.

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