"Відпрацюють напад білорусів" - у ЗСУ попередили про небезпеку зустрічі Путіна із Лукашенком (відео)

Лукашенко після зустрічі із Путіним може зважитися на наземну операцію проти України.

Диктатор РФ Володимир Путін під час запланованого візиту до Лукашенка, який захопив владу в РБ, тиснутиме на нього, щоб Білорусь доєдналася до збройної агресії проти України.

Про це заявив Командувач Об’єднаних Сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв.

Наєв нагадав, що нещодавно Путін провів службову нараду з керівництвом Збройних сил РФ. Як сказав сам Путін, він розглядав пропозиції військового командування на найближчі та середньострокові перспективи.

А після цього диктатор РФ анонсував зустріч з Лукашенком.

"На наш погляд, під час цієї зустрічі будуть відпрацьовуватися питання подальшої агресії проти України та більш широкого залучення збройних сил Республіки Білорусь до операції проти України, зокрема, на нашу думку, і на суходолі",— повідомив Наєв.

Водночас, за даними білоруського підпілля, Росія намагається отримати контроль над білоруським оборонно-промисловим комплексом для подальшої агресії проти України. Тож там вважають, що "можливість повноцінно використовувати білоруський ОПК може стати “розмінною монетою” під час перемовин диктаторів Путіна та Лукашенку в Мінську 19 грудня".

Загроза від Лукашенка

13 грудня за дорученням Лукашенка розпочали перевірку бойової готовності армії Білорусі.

Щоправда, за кілька днів військових РБ, які брали участь у раптовій "перевірці бойової готовності", перекинули назад до місць постійної дислокації.

На думку військового експерта Олега Жданова, білоруська армія не планує воювати проти України, проте Лукашенку потрібно показати Путіну, що він готується до вторгнення.

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Своєю чергою, Україна готується до того, що війська Росії знову можуть спробувати вторгнутися через Білорусь на північний кордон України для наступу на Київ, каже командувач Оперативного командування "Південь" Сухопутних військ ЗСУ Андрій Ковальчук.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний також попередив, що РФ готує близько 200 тисяч нових військових і що у нього немає сумнівів, що армія РФ здійснить ще одну спробу наступу на Київ.

А от американські аналітики Інституту вивчення війни вважають малоймовірним вторгнення армії Білорусі до України. Там переконані, що всі останні маневри в Білорусі є частиною російських інформаційних операцій.

Речник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов теж каже, що сьогодні Білорусь не готова до повноцінної участі в наземній операції проти України.

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