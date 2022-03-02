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Відправ Путіна на Юпітер: в Україні можна пожертвувати 99 грн на "ракету"

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Відправ Путіна на Юпітер: в Україні можна пожертвувати 99 грн на "ракету"

Відправ Путіна на Юпітер за 99 грн.

Гроші підуть на армію та відновлення зруйнованої інфраструктури України.

Такий сервіс запустили  в Міністерстві цифрової трансформації.

Як працює: берете Путіна на цьому сайті, і заплативши 99 грн або $2.99 відправляєте його в космос.

Путін полетить на Юпітер, а ви – пожертвуєте гроші на розбудову нашої країни.

Чому Юпітер? Це газовий гігант і найбільша планета Сонячної системи.

Рахунок належить державному підприємству "Дія", а кошти будуть спрямовані на армію та відновлення інфраструктури з публічним звітом на сайті Мінцифри.

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Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 12:00 1 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • В особовому складі - 5710 осіб, полонених - 200.
  • Знищено та пошкоджено літаків – 29 од;
  • гелікоптерів – 29 од;
  • танків ‒ 198;
  • ББМ ‒ 846;
  • артилерійських систем – 77;
  • засоби ППО - 7;
  • РСЗВ - 24;
  • цистерн з ПММ - 60;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3;
  • катери – 2 одиниці;
  • автомобільної техніки - 305.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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