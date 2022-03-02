Відправ Путіна на Юпітер: в Україні можна пожертвувати 99 грн на "ракету"

Відправ Путіна на Юпітер: в Україні можна пожертвувати 99 грн на "ракету"

Відправ Путіна на Юпітер за 99 грн.

Гроші підуть на армію та відновлення зруйнованої інфраструктури України.

Такий сервіс запустили в Міністерстві цифрової трансформації.

Як працює: берете Путіна на цьому сайті, і заплативши 99 грн або $2.99 відправляєте його в космос.

Путін полетить на Юпітер, а ви – пожертвуєте гроші на розбудову нашої країни.

Чому Юпітер? Це газовий гігант і найбільша планета Сонячної системи.

Рахунок належить державному підприємству "Дія", а кошти будуть спрямовані на армію та відновлення інфраструктури з публічним звітом на сайті Мінцифри.