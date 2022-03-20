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Відправили десант РФ до пекла: українські захисники розбили колону російської техніки (відео)

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Відправили десант РФ до пекла: українські захисники розбили колону російської техніки (відео)

Фото: facebook.com/cg.gov.ua

ЗСУ знищили багато техніки окупантів.

Українські захисники розбили колону російської військової техніки та відправили окупантів до пекла. 

Про це повідомляють Сухопутні війська ЗСУ. 

На відео видно багато знищеної техніки окупантів. Точне місце знищеної російської техніки невідоме. 

"Колону російського десанту відправили до пекла", - йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, російські окупанти деморалізовані через великі втрати в Україні. А тому вони вирішили застосувати "секретну тактику" - втікати з України.

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