Відправили десант РФ до пекла: українські захисники розбили колону російської техніки (відео)

ЗСУ знищили багато техніки окупантів.

Українські захисники розбили колону російської військової техніки та відправили окупантів до пекла.

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Про це повідомляють Сухопутні війська ЗСУ.

На відео видно багато знищеної техніки окупантів. Точне місце знищеної російської техніки невідоме.

"Колону російського десанту відправили до пекла", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, російські окупанти деморалізовані через великі втрати в Україні. А тому вони вирішили застосувати "секретну тактику" - втікати з України.

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