Відправили до пекла танки разом з окупантами: на сході України ЗСУ знищили військові сили й техніку росіян

Відправили до пекла танки разом з окупантами: на сході України ЗСУ знищили військові сили й техніку росіян

Ліквідовано 26 російських окупантів.

Українські бійці Об'єднаних сил протягом 10 квітня успішно відбили 4 атаки ворога на Донецькому та Луганському напрямках.

Також захисники завдали втрат російським окупантам. Про це повідомили у штабі ООС.

Зокрема, протягом доби зусиллями бійців ЗСУ знищено:

5 танків

8 одиниць броньованої техніки

6 військових автомобілів

8 артилерійських систем противника

Підрозділи протиповітряної оборони збили три вертольоти та два безпілотні літальні апарати загарбників.

"Загалом, протягом тижня військовослужбовці угруповання Об'єднаних сил відбили 51 ворожу атаку. Знищили 39 танків, 70 одиниць броньованої та 55 одиниць автомобільної техніки, 22 артилерійські системи, 17 безпілотних літальних апаратів, 4 літака, 6 вертольотів та 5 крилатих ракет противника", – йдеться у повідомленні.

Тим часом, оперативно-тактичне угруповання "Схід" протягом доби знищило:

особового складу – 26

БМП/БТР – 1

АТ – 2

гелікоптерів - 2

БПЛА – 1

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