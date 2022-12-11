Відправили голих: "мобіки" з Кемеровської області РФ поскаржилися губернатору на погане забезпечення

"Мобіки" скаржаться, що у них нічого немає, а "з медицини — один джгут".

Російські "мобіки" з Кемеровської області записали відеозвернення до свого губернатора, в якому розповідають про своє погане забезпечення.

Ролик поширився у Мережі.

Наразі мобілізовані з російського Кузбасу перебувають у Ставрополі. Інструктор з бойової підготовки 247 десантно-штурмового полку на відео заявляє, що у резервістів нічого немає: "з медицини — один джгут", "із захисту — дві броні", немає термобілизни та "пацани мерзнуть".

"Ваші бійці, які ви відправили до нас, до Ставропольського краю, практично голі. У них немає медицини: зі всієї медицини один джгут. Із захисту — практично нічого, тільки дві броні, все відкрите. Нічого практично немає: ні термобілизни, нічого. Пацани мерзнуть. В Україні вже холодно, і для виконання завдань потрібне обмундирування. Чекаємо від вас зворотного зв'язку", – нарікає інструктор окупантів.

Нагадаємо, що окупанти погано оснащені і змушені самостійно купувати спорядження.

Це далеко не вперше, коли російські мобілізовані скаржаться на погане забезпечення. Так, нещодавно в Ульяновську мобілізовані окупанти скаржилися на відсутність виплат та забезпечення.

У Казані натовп розлютованих "мобіків" вилаяв генерала, вимагаючи від начальства покращити умови утримання. Генерал не зумів заспокоїти підлеглих і втік із табору.

У навчальному центрі в Єлані, що на Свердловській області, мобілізовані страждали від вошей. Спалах педикульозу серед призовників стався тому, що їм не вистачало місць для миття.

У Білорусі серед російських мобілізованих також стався спалах захворювань через недотримання санітарних умов.

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