Відправили на аудієнцію до Жириновського: на Сумщині знищили окупантів, які тікали з награбованим майном

П'ятьох ворогів із 8 "відкобзонили", а трьох взяли в полон.
У селі Дептівка Сумської області ЗСУ знищили 5 окупантів, ще 3 взяли у полон поблизу перекинутого "Уралу", навантаженого награбованим майном українців.
Про це розповіла генпрокурорка Ірина Венедіктова.
"Якими треба бути недорозвиненими бовдурами (на додачу до всього решти, звісно), щоб крутитися біля перекинутого "Уралу", набитого награбованим майном українських громадян, добре знаючи, що наші близько і ось-ось ввічливо попросять записатися на аудієнцію з Жириновським? Ну от як це, як?", - пише генпрокурорка.
За її словами, до окупантів підійшли бійці ЗСУ, п'ятьох ворогів із 8 "відкобзонили", а трьох взяли в полон. Венедіктова звернула увагу, що росіяни навіть перед лицем смерті чи полону не припиняють грабувати.
Нагадаємо, що у Сумській області окупанти забрали мідь і кастрюлі, а тіла товаришів залишили.
Раніше на Сумщині знайшли закатованого окупантами чоловіка зі зв’язаними руками.
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