Відправили на аудієнцію до Жириновського: на Сумщині знищили окупантів, які тікали з награбованим майном

Відправили на аудієнцію до Жириновського: на Сумщині знищили окупантів, які тікали з награбованим майном

П'ятьох ворогів із 8 "відкобзонили", а трьох взяли в полон.

У селі Дептівка Сумської області ЗСУ знищили 5 окупантів, ще 3 взяли у полон поблизу перекинутого "Уралу", навантаженого награбованим майном українців.

Про це розповіла генпрокурорка Ірина Венедіктова.

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"Якими треба бути недорозвиненими бовдурами (на додачу до всього решти, звісно), щоб крутитися біля перекинутого "Уралу", набитого награбованим майном українських громадян, добре знаючи, що наші близько і ось-ось ввічливо попросять записатися на аудієнцію з Жириновським? Ну от як це, як?", - пише генпрокурорка.

За її словами, до окупантів підійшли бійці ЗСУ, п'ятьох ворогів із 8 "відкобзонили", а трьох взяли в полон. Венедіктова звернула увагу, що росіяни навіть перед лицем смерті чи полону не припиняють грабувати.

Нагадаємо, що у Сумській області окупанти забрали мідь і кастрюлі, а тіла товаришів залишили.

Раніше на Сумщині знайшли закатованого окупантами чоловіка зі зв’язаними руками.

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