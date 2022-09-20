Відправили на той світ 90 росіян та знищили три танки: результати ударів по ворогу на півдні

Про це інформує оперативне командування «Південь».

Ракетно-артилерійськими підрозділами виконано понад 260 вогневих завдань, в тому числі по 4 районах зосередження ворожих резервів живої сили та техніки в Бериславському, Генічеському, Каховському й Херсонському районах, по мостах і альтернативних переправах – понтонах і баржах.

Підтверджені втрати ворога складають 90 росіян, три танки, вісім одиниць іншої автобронетехніки, три гаубиці «Мста-Б» й «Мста-С», чотири самохідних 152 мм «Акації», дві самохідних гармати «Гіацинт-С», шість реактивних систем залпового вогню «Град» і склад ворожих боєприпасів в Правдиному.

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Нагадаємо, в Запорізькій області ЗСУ знищили 10 артилерійських систем, 5 одиниць військової техніки та особовий склад противника.

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